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Концерт Анны Семенович на Кубани сорвал ураган и проливной дождь

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Анна Семенович должна была выступить на концерте в Кубани, но плохая погода сорвала её планы. Отмечается, что в этот день бушевал ураган и сильный лив

Анна Семенович должна была выступить на концерте в Кубани, но плохая погода сорвала её планы. Отмечается, что в этот день бушевал ураган и сильный ливень.

Тем не менее, поклонники звезды проявили завидное упорство, более часа простояв в таких жутких условиях, надеясь, что певица всё-таки выступит. Спустя некоторое время Семенович появилась на мокрой сцене и попыталась исполнить несколько композиций. Однако из-за технических неисправностей, в частности, не работал микрофон и освещение, концерт всё же пришлось отменить.

Как сообщила певица, за 15 лет выступлений это первый произошедший с ней подобный случай. Она пошутила, что выплыть на сцену под проливной дождь ей помогли взятые с собой ласты. Также артистка поблагодарила всех зрителей за ожидание и пообещала, что в будущем ещё вернётся и исполнит сорванный концерт.

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