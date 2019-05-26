Концерт Анны Семенович на Кубани сорвал ураган и проливной дождь

Анна Семенович должна была выступить на концерте в Кубани, но плохая погода сорвала её планы. Отмечается, что в этот день бушевал ураган и сильный ливень.

Тем не менее, поклонники звезды проявили завидное упорство, более часа простояв в таких жутких условиях, надеясь, что певица всё-таки выступит. Спустя некоторое время Семенович появилась на мокрой сцене и попыталась исполнить несколько композиций. Однако из-за технических неисправностей, в частности, не работал микрофон и освещение, концерт всё же пришлось отменить.

Как сообщила певица, за 15 лет выступлений это первый произошедший с ней подобный случай. Она пошутила, что выплыть на сцену под проливной дождь ей помогли взятые с собой ласты. Также артистка поблагодарила всех зрителей за ожидание и пообещала, что в будущем ещё вернётся и исполнит сорванный концерт.