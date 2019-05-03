Китай разработал суперматериал для гиперзвуковых аппаратов

Специалисты из КНР смогли разработать уникальный композитный материал, который не имеет аналогов в мире и способен выдержать огромную температуру.

Данная разработка была реализована в центре одного из китайских университетов. Она включает в себя тугоплавкие и керамические материалы, которые могут выдержать температуру до 3 000 градусов Цельсия.

Ученые уверены, что новый суперматериал можно применять для облицовки гиперзвуковых аппаратов. Благодаря нему им удастся летать со скоростью до 20 Махов, то есть больше 20 000 километров в час. Мировых экспертов не удивило достижение Китая, так как данная страна относится к лидерам в области гиперзвуковых систем.