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Кисегач из «Интернов» опубликовала видео с танцем на шесте

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Светлану Камынину многие знают благодаря телесериалу «Интерны», в котором она исполнила роль врача Анастасии Кисегач. Недавно она сильно пор

Светлану Камынину многие знают благодаря телесериалу «Интерны», в котором она исполнила роль врача Анастасии Кисегач.

Недавно она сильно поразила своих поклонников, выложив видео с танцем на пилоне. За несколько месяцев, что прошли с начала её занятий столь сложным видом танца, Светлана научилась многим приёмам и, кроме того, подкачала мышцы.

Актриса порекомендовала всем, кто хочет поработать над своей фигурой или научиться пластично двигаться, начать тренировки на пилоне. Это весьма непросто, но пилон тренирует выносливость, помогает с растяжкой, и, главное, раскрывает сексуальность.

Последнее было весьма высоко оценено мужчинами, просмотревшими выложенное видео. Некоторые сообщили, что не могут работать, занятые пересмотром танца Светланы.

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