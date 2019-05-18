Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Ким Кардашян объявила имя новорожденного сына

Дата:
Ким Кардашян и Канье Уэст недавно в четвёртый раз стали родителями. Они обзавелись мальчиком, выношенным суррогатной матерью. Дата рождения ребёнка и

Ким Кардашян и Канье Уэст недавно в четвёртый раз стали родителями. Они обзавелись мальчиком, выношенным суррогатной матерью. Дата рождения ребёнка и его имя некоторое время держались в секрете.

Поклонники пары пытались угадать имя мальчика по намекам Кардашян. Были предположения, что малыша назовут в честь дяди Роба. По словам самой Ким, она думала об армянском имени. Некоторые подписчики увидели намёк на то, что мальчика назовут Тедди — как известного медвежонка.

Никто из них не угадал — как стало известно, Кардашян дала сыну, родившемуся 9 мая, необычное имя на религиозную тему — Псалом Уэст. Это связано с творчеством Канье, который еженедельно организовывает публичные воскресные службы, сопровождающиеся хором в жанре госпел.

Новости по теме:

  1. ВВС США планируют использовать воздушное такси для спасения бойцов
  2. Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих проблемах со здоровьем
  3. Звезда «Вечного зова» Екатерина Жемчужная рассказала о потере ребенка

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

СК возбудил дело против мужчины, пронесшего в метро росгвардейца

Кот-оракул из Эрмитажа предсказал победу сборной Бельгии над Англией

Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца во время матча ЧМ-2018

СМИ сообщили о создании на Дальнем Востоке новой армии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках