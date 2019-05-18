Ким Кардашян объявила имя новорожденного сына

Ким Кардашян и Канье Уэст недавно в четвёртый раз стали родителями. Они обзавелись мальчиком, выношенным суррогатной матерью. Дата рождения ребёнка и его имя некоторое время держались в секрете.

Поклонники пары пытались угадать имя мальчика по намекам Кардашян. Были предположения, что малыша назовут в честь дяди Роба. По словам самой Ким, она думала об армянском имени. Некоторые подписчики увидели намёк на то, что мальчика назовут Тедди — как известного медвежонка.

Никто из них не угадал — как стало известно, Кардашян дала сыну, родившемуся 9 мая, необычное имя на религиозную тему — Псалом Уэст. Это связано с творчеством Канье, который еженедельно организовывает публичные воскресные службы, сопровождающиеся хором в жанре госпел.