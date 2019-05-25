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Катя Лель засняла странные объекты в небе над Москвой

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Катя Лель в очередной раз стала свидетельницей появления НЛО. Сейчас она заметила их в небе над столицей. В своём Instagram певица опубликовала видеоз

Катя Лель в очередной раз стала свидетельницей появления НЛО. Сейчас она заметила их в небе над столицей.

В своём Instagram певица опубликовала видеозапись с мерцающими точками над зданиями. В подписи Катя просит подписчиков угадать, что же именно она запечатлела, указывая, что эти огни всего за час успели появиться в центре Москвы в совершенно разных местах. При этом она особо отметила, что это не самолёты и не китайские фонарики. Правильный ответ певица пообещала сообщить 27 мая.

Несмотря на примечание Лель, некоторые подписчики всё же указали, что небесные огни являются фонариками, среди других вариантов — дроны или метеоприборы. Некоторые решили, что это звёзды или редкое явление — парад планет. Однако многие пришли к выводу, что Кате удалось поймать в объектив посещение Земли инопланетными цивилизациями.

 

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Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial)

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