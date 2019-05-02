Как пластика изуродовала Донателлу Версаче

2 мая итальянскому модельеру и дизайнеру модного дома Versace, Донателле Версаче исполняется 64 года.

С детства Донателла была очень близка со своим старшим братом Джанни, несмотря на разницу в десять лет. Именно он помог будущему модельеру выйти в свет, основав бренд Versus и подарив его сестре. После убийства Джанни Донателло сильно переживала, хоть и не показывала этого на публику. В совершении преступления подозревали даже её саму, хотя виновник и был впоследствии найден.

Начиная с 2002 года, Донателла начала считать свою внешность некрасивой и вызывающей насмешки, и стала тратить множество средств на пластические операции. Чтобы обрести уверенность в себе, она делала инъекции ботокса, ринопластику, увеличила губы и подтянула лицо, провела лазерную шлифовку кожи и пластику груди. Также к новому образу добавился бронзовый загар.

Желание изменить себя привело к тому, что Донателла не сразу заметила, в кого именно превратилась. Она прекратила операции, но прежнюю внешность уже было не вернуть.

Сейчас Донателла предпочитает не появляться на публике, ведя замкнутую жизнь. Тем не менее, она тратит много времени, участвуя в жизни компании, 20% акций которой принадлежат ей, 50% — её дочери Аллегре, и 30% — брату Донателлы Санто Версаче, согласно завещанию Джанни.