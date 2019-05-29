Иван Ургант подшутил над Сергеем Лазаревым

На Евровидении-2019 Сергей Лазарев вновь занял третье место. Коллеги поддержали исполнителя, но кое-то сделал это в своеобразной форме.

Телеведущий Иван Ургант связал воедино итоги музыкального конкурса и День пограничника, отмечаемый 28 мая. В передаче «Вечерний Ургант» Лазарев был назван подходящим для роли защитника российской границы, и затем объяснялись причины, почему он не выиграл в Евровидение.

Согласно шутке Урганта, это было сделано специально — чтобы в следующем году враги не имели ни единой возможности проникнуть в Россию. В передаче был продемонстрирован коллаж, где Лазарев изображается пограничником возле российской границы, а его напарником выступает немецкая овчарка. На её счёт Ургант также прошёлся и отметил, что собаку зовут Филя.