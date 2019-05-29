Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Иван Ургант подшутил над Сергеем Лазаревым

Дата:
На Евровидении-2019 Сергей Лазарев вновь занял третье место. Коллеги поддержали исполнителя, но кое-то сделал это в своеобразной форме. Телеведущий Ив

На Евровидении-2019 Сергей Лазарев вновь занял третье место. Коллеги поддержали исполнителя, но кое-то сделал это в своеобразной форме.

Телеведущий Иван Ургант связал воедино итоги музыкального конкурса и День пограничника, отмечаемый 28 мая. В передаче «Вечерний Ургант» Лазарев был назван подходящим для роли защитника российской границы, и затем объяснялись причины, почему он не выиграл в Евровидение.

Согласно шутке Урганта, это было сделано специально — чтобы в следующем году враги не имели ни единой возможности проникнуть в Россию. В передаче был продемонстрирован коллаж, где Лазарев изображается пограничником возле российской границы, а его напарником выступает немецкая овчарка. На её счёт Ургант также прошёлся и отметил, что собаку зовут Филя.

Новости по теме:

  1. Зеленский впервые побывал в Донбассе в статусе президента Украины
  2. Юлия Ефимова обнажилась на пляже, прикрыв грудь ананасами
  3. Кисегач из «Интернов» опубликовала видео с танцем на шесте

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

«Газель» провалилась в бездонную яму в Петрозаводске

Число жертв вулкана в Гватемале выросло до 7 человек

Звуковая иллюзия рассорила пользователей сети

Видео: СКР показал дом и золотое оружие арестованного чиновника Дагестана

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках