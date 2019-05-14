Здесь рождаются новости.
Главная
ТЕХНОЛОГИИ

Истребителями США в ближнем бою будет управлять искусственный интеллект

Дата:
Агентством перспективных исследований Минобороны США (DARPA) было решено разработать ИИ для американских боевых самолетов, который сможет взять управл

Агентством перспективных исследований Минобороны США (DARPA) было решено разработать ИИ для американских боевых самолетов, который сможет взять управление на себя в ближних боях.

По словам экспертов, в схватках между истребителями на малых дистанциях пилоты зачастую подвергаются значительным нагрузкам, которые могут негативно сказаться на их умственных и физических способностях. Искусственный интеллект лишен подобных ограничений. Исследователи собираются переложить на плечи летчиков стратегическое управление сражением, то есть им предстоит руководить боем, но при этом маневры будет осуществлять автопилот.

Обучением ИИ займутся опытные инструкторы. Сначала они обучат его азам маневрирования, а потом перейдут к более сложным приемам. Летчики должны будут сопровождать автономные истребители, отмечая их успехи и указывая на недостатки.

Новости по теме:

  1. Новый изобретенный мягкий робот передвигается по стене, как пиявка
  2. Истребитель Су-57 получит «умную бомбу» КАБ-250
  3. Южная Корея собирается начать внедрение военных роботов к 2024 году

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Японии создали компьютерную девочку, которую невозможно отличить от живой

В сети появились фото прототипа Samsung Galaxy S8+ с двойной камерой

С 1 января ASUS запустит продажи домашнего робота Zenbo

Компания Huawei открыла предзаказ на смартфоны Nova 2 и Nova 2 Plus

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках