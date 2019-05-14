Истребителями США в ближнем бою будет управлять искусственный интеллект

Агентством перспективных исследований Минобороны США (DARPA) было решено разработать ИИ для американских боевых самолетов, который сможет взять управление на себя в ближних боях.

По словам экспертов, в схватках между истребителями на малых дистанциях пилоты зачастую подвергаются значительным нагрузкам, которые могут негативно сказаться на их умственных и физических способностях. Искусственный интеллект лишен подобных ограничений. Исследователи собираются переложить на плечи летчиков стратегическое управление сражением, то есть им предстоит руководить боем, но при этом маневры будет осуществлять автопилот.

Обучением ИИ займутся опытные инструкторы. Сначала они обучат его азам маневрирования, а потом перейдут к более сложным приемам. Летчики должны будут сопровождать автономные истребители, отмечая их успехи и указывая на недостатки.