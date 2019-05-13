Истребитель Су-57 получит «умную бомбу» КАБ-250

Генеральный директор предприятия «Регион» Игорь Крылов сообщил о завершающей стадии испытаний управляемой авиабомбы КАБ-250.

КАБ-250 (корректируемая авиационная бомба) имеет в своём распоряжении лазерную головку самонаведения и осколочно-фугасную боевую часть. Бомба имеет высокую точность попадания и создавалась для уничтожения объектов противника, в том числе техники, укреплений, складов, инфраструктуры и так далее. Серийное производства боеприпаса запланировано на 2020 год.

Согласно информации от Крылова, из запланированных испытаний осталось лишь проверить ряд характеристик авиабомбы, что они постараются осуществить как можно скорее. На данный момент КАб-250 была полностью испытана на бомбардировщике Су-34, в дальнейших планах оснастить ею истребитель Су-35. Также предусмотрена возможность оснащения истребителя Су-57, разместив авиабомбу во внутрифюзеляжном отсеке.