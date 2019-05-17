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ТЕХНОЛОГИИ

Истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым

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Последние девять лет американская компания Sikorsky, в рамках программы ALIAS, занимается разработкой автопилота Matrix. Недавно стало известно, что и

Последние девять лет американская компания Sikorsky, в рамках программы ALIAS, занимается разработкой автопилота Matrix. Недавно стало известно, что их разработку собираются протестировать на одном из действующих истребителей ВВС.

Одной из существенных особенностей Matrix является его быстрая развёртываемость внутри истребителя, что позволяет устанавливать автопилот на любые модели самолётов, имеющих электро-дистанционную систему управления. Также Matrix предусматривает несколько режимов полёта — беспилотный, с управлением одним пилотом и оказанием ему помощи в экстренных ситуациях, и под управлением двумя пилотами.

Тестирование автопилота будет осуществлено до конца текущего года на истребителе F-16.

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