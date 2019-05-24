Искусственный интеллект заставил Мону Лизу заговорить

Российскими разработчиками из подразделения Samsung в Сколково, занимающееся разработкой искусственного интеллекта, была создана система Fewshot learning.

Особенностью этой системы является её возможность воссоздавать реалистичные движения головы человека, использовав для этого всего лишь несколько фотографий. Как отмечается, для получения наиболее максимально реалистичного эффекта требуется 32 или более снимков, но, при необходимости, хватит и одного. Система пропускает полученные изображения через трекер ориентиров лица и определяет на них положение глаз, носа, губ, бровей и челюсти.

Проанализировав начальный снимок, система составляет схему ориентиров. Затем, использовав полученные данные, составляются короткие видео, а после из них отбираются самые лучшие.