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Ирландка заявила, что ее пытался убить муж‐призрак

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Год назад 45-летняя Аманда Тиг из Северной Ирландии заключила необычный брак — её избранником стал 300-летний призрак пирата. Отмечается, что о

Год назад 45-летняя Аманда Тиг из Северной Ирландии заключила необычный брак — её избранником стал 300-летний призрак пирата.

Отмечается, что оформлять союз пришлось в нейтральных водах — власти страны запретили заключать его на своей территории. На свадьбе также находился медиум, через которого и были произнесены брачные клятвы со стороны призрака.

Однако союз обернулся для Аманды неприятностями — сразу после брака у неё ухудшилось здоровье. Как она сообщила, призрак похищал у неё жизненную энергию. Впоследствии у женщины диагностировали абсцесс и цирроз печени.

Спустя несколько месяцев Аманда поняла, что оставлять ситуацию в её текущем состоянии нельзя, и пошла за помощью к экстрасенсам. Те посоветовали её расстаться с призраком, что она и сделала. По словам Аманды, после «развода» ей стало значительно лучше.

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