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Ирина Шейк продемонстрировала стройную фигуру в алом бикини

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Ирина Шейк опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует в купальнике красного цвета, находясь в ванной. В подписи к снимку модель со

Ирина Шейк опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует в купальнике красного цвета, находясь в ванной.

В подписи к снимку модель сообщила, что бюстгальтер с треугольными чашечками является её любимым.

Купальник поклонников Ирины практически не заинтересовал, в отличие от её безупречной фигуры, которую модель продолжает поддерживать после рождения дочери Леи два года назад. В комментариях подписчики выражают зависть к голливудскому актёру Брэдли Куперу, с которым Ирина встречается уже три года, но их отношения всё ещё официально не оформлены.

Шейк, по её словам, для поддержания формы не придерживается диет, а просто старается не есть слишком много и заниматься фитнесом. При этом она не скрывает, что любит сладкое и разнообразную выпечку, и поэтому часто начинает утро с чашки кофе и кусочка торта.

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