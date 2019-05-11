Игорь Николаев ужаснулся, когда увидел Игоря Крутого после операции

Игорь Николаев стал участником программы «Он и она», в рамках которой он переговорил с ведущей Кирой Прошутинской на ряд тем, в том числе о дружественных отношениях.

По словам Николаева, для него дружба не ограничивается лишь совместными посиделками и редкими встречами. По его убеждению, настоящий друг сможет забыть о разногласиях и ссорах, и в случае необходимости окажет помощь, не потребовав за неё денег или ответных услуг.

Николаев в качестве примера привёл свою дружбу с Игорем Крутым. Он поделился воспоминанием, когда с ужасом увидел композитора после операции, вынужденного оставить в теле множество специальных трубок. Несмотря на них, Крутой смог дойти до инструмента и сыграть новую мелодию, чтобы Николаев смог её прослушать и выразить мнение.

Именно после этой ситуации певец написал песню «Мой друг».