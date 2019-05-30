Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»

В начале мая состоялась премьера мини-сериала «Чернобыль», повествующего о событиях, произошедших 26 апреля 1986 года.

Сериал, состоящий всего из пяти серий, был высоко оценён критиками — он понравился более 95% зрителей, что позволило ему обойти даже «Игру престолов». Режиссёром сериала стал Йохан Ренк. В сериале присутствуют столь известные люди, как Валерий Легасов, сыгранный британским актёром Джаредом Харрисом, Борис Щербинин, роль которого исполнил Стеллан Скарргард, и Михаил Горбачёв, которого сыграл датско-шведский актёрДавид Денсик.

Недавно Горбачёв дал интервью радиостанции «Говорит Москва», где, отвечая на вопрос о сериале, сообщил, что ещё не смотрел его, но в скором времени непременно ознакомится.