Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Японская военная делегация, под руководством Горо Юасы, посетила Кантемировскую танковую дивизию.

Делегации были показаны учения мотострелковых подразделений, а также боевая стрельба танков Т-80У. Горо Юаса также получил возможность прокатиться на подобном танке на полигоне Головеньки.

Данную модификацию называют «летающей» за её способность совершать прыжки дальностью до 10 метров. Кроме того, он обладает высокой маневрённостью. При этом вес танка более 46 тонн, скорость по шоссе составляет до 70 км/час, а по пересечённой местности — до 45 км/час. Подобные достижения стали возможными благодаря газотурбинной силовой установке с мощностью в 1250 л.с.

Отмечается, что на вооружении японской армии в 2012 году поступил аналогичный танк, с чуть менее мощными характеристиками.