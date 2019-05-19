Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Во прямом эфире Евровидения-2019, проходящем в Тель-Авиве, были продемонстрированы палестинские флаги. Таким образом был выражен протест против оккупации Израилем территории Пакистана, претендующем на восточную часть Иерусалима.

В первый раз атрибутику Палестины можно было наблюдать во время номера Мадонны на спинах двух её танцоров, развернувшихся в какой-то момент спинами к зрителям. На спине одного находился флаг Израиля, у другого — Палестины. Спустя час, при объявлении результатов конкурса, палестинскую символику показала группа «Хатари», представитель Исландии.

По словам организаторов Евровидения, они не знали о готовящихся акциях. Инициатива артистов подверглась осуждению, до их сведения было донесено, что они нарушили правила, так как музыкальный конкурс является событием вне политики. Действия нарушителей будут обсуждены группой исполнительного совета конкурса, вероятно, их ждёт наказание.