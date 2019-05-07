Экс-министр экономики Украины рассказал о развитии ВПК РФ из-за действий Киева

Виктор Суслов, экс-глава украинского Минэкономики, отметил, что Россия смогла успешно заменить импорт в области ВПК благодаря разрыву торговых отношений с Украиной.

Согласно словам бывшего руководителя ведомства Киев ожидал, что его санкции нанесут мощный экономический удар по РФ. Он перестал отправлять двигатели для вертолетов, надеясь загубить целую отрасль, но в результате России удалось создать собственные предприятия по изготовлению моторов для воздушной техники.

Суслов добавил, что это касается и судостроительной отрасли. Отказ от поставки двигателей лишь задержал сдачу российских судов, но в результате Российская Федерация смогла организовать свое производство корабельных моторов, заменив всю украинскую продукцию.