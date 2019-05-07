Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Экс-министр экономики Украины рассказал о развитии ВПК РФ из-за действий Киева

Дата:
Виктор Суслов, экс-глава украинского Минэкономики, отметил, что Россия смогла успешно заменить импорт в области ВПК благодаря разрыву торговых отношен

Виктор Суслов, экс-глава украинского Минэкономики, отметил, что Россия смогла успешно заменить импорт в области ВПК благодаря разрыву торговых отношений с Украиной.

Согласно словам бывшего руководителя ведомства Киев ожидал, что его санкции нанесут мощный экономический удар по РФ. Он перестал отправлять двигатели для вертолетов, надеясь загубить целую отрасль, но в результате России удалось создать собственные предприятия по изготовлению моторов для воздушной техники.

Суслов добавил, что это касается и судостроительной отрасли. Отказ от поставки двигателей лишь задержал сдачу российских судов, но в результате Российская Федерация смогла организовать свое производство корабельных моторов, заменив всю украинскую продукцию.

Новости по теме:

  1. В 2023 году в России начнется разработка первого атомного авианосца
  2. Екатерина Шпица объяснила, почему перенесла свадьбу
  3. Российская писательница обвинила Сталина в желании уничтожить Ленинград

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Видео: в сети возмутились конфузом Трампа на встрече с королевой

Актера из «Бригады» задержали в Москве с пистолетом

Рамзан Кадыров пообещал найти украинского пранкера

В Минобороны РФ рассказали о действиях сопровождавших Ту-95 пилотов F-22

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках