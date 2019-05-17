Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику

Екатерина Варнава любит пошутить, в том числе и над собой, и разыграть окружающих. В очередной раз она продемонстрировала свой весёлый нрав, выложив две фотографии на странице в Instagram.

На них Екатерина предстала перед подписчиками лёжа на ковре, оперевшись головой о расположенное позади кресло. Самое любопытное и привлекающее внимание — поза артистки. Лежит Варнава с широко разведёнными и поднятыми вверх ногами. Подпись под фото гласит, что Екатерина находится «в ожидании прекрасного».

Подписчики нашли фотографии забавными, и назвали позу Варнавы «Волочка стайл». Не обошлось и без шуток о том, что женщина в таком виде должна встречать мужа с работы, и что актриса таким образом посылает намёк своему мужчине. Блюстители морали тоже не прошли кадры стороной, выразив возмущение тем, что взрослая 34-летняя женщина подаёт неподобающий пример маленьким девочкам.