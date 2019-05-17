Эдгард Запашный купил часы за два миллиона

Цирковой артист Эдгард Запашный продемонстрировал подарок, сделанный самому себе — швейцарские часы компании Romain Jerome, стоимость в два миллиона рублей.

Столь высокая сумма объясняется не только швейцарским качеством, но и материалами изготовления, и это не привычные драгоценные металлы или камни. Наручные часы выполнены из частей затонувшего «Титатика», который до сих пор большей частью покоится на дне океана. По словам Эдгарда, он влюбился в эту модель сразу же, как увидел, и цена его не остановила от приобретения.

Бренд Romain Jerome славится своими необычными моделями. Среди других материалов, к примеру, используется лунные грунт, волокна из космических скафандров или переплавленные детали луноходов, отживших свой срок. Циферблаты некоторых таких моделей имитируют поверхность Луны. Стоимость подобных часов начинается от 500 тысяч рублей.