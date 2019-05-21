Джордж Мартин рассказал о своем финале «Игры престолов»

Джордж Мартин, автор книжного цикла «Песнь Льда и Пламени», по которому и была снята «Игра престолов», высказался по поводу завершения сериала.

По его признанию, поверить в окончание съёмок достаточно трудно — казалось, вот совсем недавно шли разговоры о телеадаптации, а сериал уже закончился. На тот момент было невозможно представить, что «Игра престолов» станет самым успешным сериалом в истории HBO, а актёры, большей частью неизвестные, несмотря на свой талант, станут знаменитостями. Он поблагодарил всех участвующих в съёмках — актёров, сценаристов, режиссёров и продюсеров.

В цикле книг запланированы ещё «Ветра зимы», которые находится в процессе работы, и «Грёзы о весне», ещё даже не начатые. Когда состоится публикация, Мартин не сообщает — боится сглазить. На вопросы о том, будет ли финал книжной серии сильно отличаться от завершения эпизода, писатель ответил неопределённо «и да, и нет», сообщив, что читатели сами решат, какой конец покажется им более реальным.