Даже пришельцы не такие жуткие. Ученые обнаружили монстра в Антарктиде

На Антарктиде, которая и так известна своими загадками, была обнаружена жуткая и необычная находка — неизвестное науке существо.

Останки монстра были найдены американской экспедицией в толще льда на глубине около 675 метров. Своим видом существо напоминает инопланетного монстра из фильма ужасов. Отмечается, что оно имеет выдвигающуюся пасть, чем схоже с «чужим» из одноимённого фильма.

Впрочем, размер страшной находки не такой уж и большой — всего 20 сантиметров в длину. Правда, нельзя сказать, является ли найденная особь взрослой или всего лишь детёныш.

Специалисты на данный момент испытывают сильные затруднения и не могут объяснить происхождение существа или отнести его к какой-либо известной категории. Вопрос питания и образ жизни «инопланетянина» также под вопросом.