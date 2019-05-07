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ТЕХНОЛОГИИ

Датчик на щеке проследит за составом слюны в реальном времени

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Инженеры Массачусетского технологического университета разработали устройство, благодаря которому может отпасть необходимость сдавать кровь на анализ.

Инженеры Массачусетского технологического университета разработали устройство, благодаря которому может отпасть необходимость сдавать кровь на анализ.

С помощью анализа крови можно узнать как общее состояние организма, так и работоспособность отдельных органов, однако сдавать его зачастую неудобно, особенно если проверку необходимо проводить несколько раз в день. Разработка призвана устранить эти недостатки.

Прикреплённый к щеке датчик анализирует концентрацию химических веществ в слюне. Устройство создано с применением крохотного электромотора, камеры, бумаги и прилегающей к губе трубки. При попадании слюны, содержащей нужные элементы, бумага меняет цвет. Установленная камера периодически делает снимки, которые затем отправляет на смартфон. Электромотор необходим для замены использованного кусочка бумаги.

Более подробные технические характеристики о разработке будут рассказаны в июле на конференции EMBC.

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