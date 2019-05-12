Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо

Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале «Папины дочки», ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.

Процесс избавления от локонов Дарья записала на камеру. Эти кадры, вместе с последующей записанной прогулкой по улицам в новом образе, послужили основной для создания монохромного видеоролика, который был выложен в Instagram с подписью «Обнуление».

Преображение было положительно оценено многими подписчиками, отметившими, что причёска очень подходит к лицу Дарьи. Весьма понравился получившийся образ и актрисам Аглае Тарасовой и Анне Андрусенко, захотевших подобный стиль и себе.

Муж Мельниковой, Артур Смольянинов, также остался доволен. По словам Дарьи, он, как и их трёхлетний сын Артур, считает её стрижку лучшей из всех, что были ранее.