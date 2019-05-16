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Дарья Мельникова показала фигуру после родов

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Дарья Мельникова, недавно шокировавшая поклонников стрижкой «под ноль», выложила в Instagram фотографию с отдыха. Звезда «Папиных дочек

Дарья Мельникова, недавно шокировавшая поклонников стрижкой «под ноль», выложила в Instagram фотографию с отдыха.

Звезда «Папиных дочек» вместе с семьёй отправилась отдыхать на море в Египет. На первом снимке, сделанном во время отпуска, она позирует в чёрном купальнике с закрытым верхом.

Поклонники отметили, что родившая менее полугода назад актриса хорошо выглядит и совершенно не стесняется показывать недостатки фигуры — после родов Дарья не до конца пришла в форму и у неё остался небольшой живот, который её ни капли не портит.

Впрочем, Мельникова признаёт, что в будущем настроена сделать пластическую операцию, так как из-за гормональной перестройки у неё появились растяжки. По её словам, это не особо ей мешает, но всё же она желает когда-нибудь избавиться от подобной проблемы. Муж Дарьи, Артур Смольянинов, поддержал её решение и полностью оплатит операцию.

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