Чешский журналист Йиржи Кобза выразил мнение, почему Запад так негативно относится к России и постоянно заявляет о «российской угрозе». Своё видение ситуации он выразил в статье, опубликованной в издании Parlamentní Listy.

Дело, по его заявлению, в том, что Россия отстаивает традиционные ценности, в то время как на Западе их усиленно пытаются искоренить. Он подчёркивает, что чрезмерные гендеризм и феминизм не находит поддержки у большинства россиян, мужчины и женщины обладают одними и теми же правами, но не считаются одинаковыми. Также отсутствует пропаганда меньшинств, нет гей-парадов или призывов к легализации наркотиков.

Кроме этого, немало внимания уделяется отношению к истории — День Победы, почитание своих предков спустя долгое время, отсутствие стремления переписать историю.

Таким образом, главная угроза Москвы для Запада заключается не в военной силе, а в здравом смысле.