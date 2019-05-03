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Бывшая сотрудница NASA рассказала о черной дыре рядом с Землей

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Луиза Риофрио, экс-работница НАСА, сообщила об опасности, которую способна представлять черная дыра, расположенная неподалеку от нашей планеты. Соглас
Взято с Pixabay

Луиза Риофрио, экс-работница НАСА, сообщила об опасности, которую способна представлять черная дыра, расположенная неподалеку от нашей планеты.

Согласно словам исследовательницы этот космический объект имеет небольшие размеры, однако именно ему Земля обязана своим существованием. Риофрио считает, что наша планета возникла рядом с черной дырой несколько миллиардов лет назад, а сейчас она помогает ей генерировать тепло. К тому же именно из-за нее на земной поверхности происходят землетрясения и извержения вулканов.

По мнению специалиста, данное космическое тело создает магнитное поле, защищающее жизнь на Земле от губительного излучения. Бывшая сотрудница NASA уверена, что в будущем мы научимся выкачивать из этой черной дыры энергию.

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