Бузова ответила подписчикам, раскритиковавшим ее фигуру в купальнике

Ольга Бузова сообщила своим поклонникам, что может позволить себе немного отдохнуть, пока находится в Краснодаре и Сочи в рамках своего тура.

В подтверждение того, что у неё находится время не только на усердную работу, но и на отдых, она выложила несколько снимков в купальнике. Под одним из них она даже критически прошлась по своей фигуре, написав, что у неё небольшая грудь и толстые ноги, что, впрочем, компенсируется душевными качествами.

Поклонники поспешили утешить артистку, сообщив, что фигура у неё хорошая, а их самих радует, что Бузова не спешит за помощью к пластическим хирургам. Некоторые, впрочем, заметили, что Ольга могла бы показывать и свою широкую душу, а не выкладывать очередные полураздетые фото.

Вскоре после этого артистка выложила видеозапись, где показывает, как сложно порой сделать красивое селфи — только на выбор ракурса может потребоваться не одна минута. В подписи к видео Ольга пишет, что многие девушки из Instagram, скорее всего, сталкивались с такой ситуацией.