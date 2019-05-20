Британцы намерены снова запустить в небо Лондона воздушного Трампа

С 3 по 5 июня состоится визит Дональда Трампа в Великобританию по приглашению королевы. Жители Лондона готовятся повторить акцию, проведённую ими в прошлое посещение города американского президента.

Тогда ими был запущен в небо гигантский воздушный шар, изображающий Трампа в виде младенца со злым выражением лица и смартфоном в руке. Таким образом жители Великобритании выразили своё отношение к Трампу — по их убеждению, президент США грубый человек, непостоянный в своих решениях. Кроме того, они критикуют его позицию по таким вопросам, как глобальное потепление или отношение к женщинам.

Для реализации замысла краудфандинговой компании необходимо собрать 30 тысяч фунтов стерлингов, которые пойдут в различные фонды, направленные на поддержку окружающей среды, борющиеся за права женщин, и многие другие.