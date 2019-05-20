Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Британцы намерены снова запустить в небо Лондона воздушного Трампа

Дата:
С 3 по 5 июня состоится визит Дональда Трампа в Великобританию по приглашению королевы. Жители Лондона готовятся повторить акцию, проведённую ими в пр

С 3 по 5 июня состоится визит Дональда Трампа в Великобританию по приглашению королевы. Жители Лондона готовятся повторить акцию, проведённую ими в прошлое посещение города американского президента.

Тогда ими был запущен в небо гигантский воздушный шар, изображающий Трампа в виде младенца со злым выражением лица и смартфоном в руке. Таким образом жители Великобритании выразили своё отношение к Трампу — по их убеждению, президент США грубый человек, непостоянный в своих решениях. Кроме того, они критикуют его позицию по таким вопросам, как глобальное потепление или отношение к женщинам.

Для реализации замысла краудфандинговой компании необходимо собрать 30 тысяч фунтов стерлингов, которые пойдут в различные фонды, направленные на поддержку окружающей среды, борющиеся за права женщин, и многие другие.

Новости по теме:

  1. Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
  2. Момент крушения китайского истребителя-бомбардировщика попал на видео
  3. Клип Джастина Бибера стал причиной ухудшения экологии Исландии

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Опубликован снимок нового самоходного орудия «Лотос» для российских ВДВ

Видео: Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета

Рядом с Белым домом построен секретный подземный бункер

В РПЦ прокомментировали слова армянского священника о Благодатном огне

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках