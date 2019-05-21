Британский ученый: люди в будущем станут марсианами

Профессор Брайан Кокс из Великобритании уверен, что люди в будущем отправятся на Марс и в итоге станут полноценными марсианами.

Ведущий британский физик утверждает, что на сегодняшний день Марс является единственной планетой, которую смогут посетить люди.

Он добавил, что людям рано или поздно, придется осуществить масштабный переход на другую планету, поскольку человечество не сможет оставаться на Земле вечно.

«Это единственное место, где мы сможем жить помимо Земли», – заявил исследователь.

«В любом вероятном сценарии не существует ни одной другой планеты, куда люди могли бы пойти, чтобы сделать свой первый шаг за пределами Земли, кроме Марса.

«Не стоит задумываться о других мирах, так как они либо полностью не пригодны для жизни, либо мы не можем даже приземлиться на них».

51-летний ведущий ученый продолжил: «Неизвестно, живут ли на Красной планете марсиане или нет, однако нам нужно обязательно это выяснить.

«Но марсиане точно будут, если мы хотим, чтобы у нас было будущее. В какой-то момент мы станем марсианами.

«Для меня это ясно как день. Причина в том, что мы не можем оставаться здесь вечно».

Британский физик собирается сделать соответствующие заявления в новых эпизодах передачи «BBC: Планеты, Вторая часть», показ которых начнется 28 мая.

В выходные говорилось о том, что исследователь также собирается рассказать, что у трех ближайших соседей Земли когда-то имелись обширные океаны и реки, что делало их наиболее подходящим вариантом для заселения.

Марс, Венера и даже Меркурий когда-то были «голубыми планетами», точно так же как Земля, несмотря на то, что поверхность Венеры и Меркурия сейчас напоминает адское пекло, а Марс представляет собой «ледяной шарик».

Венера была, вероятно, первым «водным миром» Солнечной системы с крупными океанами, голубым небом и облаками, отметил ученый.

Она могла оставаться в этом более пригодном для жизни состоянии около двух миллиардов лет, достаточно долго, чтобы на ней могли развиться живые организмы. Однако примерно 700 миллионов лет назад Венера полностью высохла.

«Данные, накопленные за десятилетия исследований… все указывают на один и тот же вывод – в прошлом Венера была планетой, покрытой мелкими первичными океанами», – добавляют Кокс и Эндрю Коэн в своей книге «Планеты», которая тоже выходит на следующей неделе.