Британский фрегат сопроводил российский противолодочный корабль в проливе Ла-Манш

Представители британских ВМС сообщили, что их фрегат осуществил сопровождение противолодочного корабля России в районе Ла-Манша.

Указывается, что российское судно возвращалось в порт приписки, идя со стороны Средиземного моря. Представители ВМФ РФ ранее отметили, что корабль «Североморск» достиг всех поставленных перед ним целей в Атлантическом океане и теперь направляется в Североморск.

Элли Поллард, командир британского фрегата, сообщила, что военно-морские силы Великобритании готовы в любой момент отреагировать на возникновение зарубежных кораблей в области интересов ее страны.