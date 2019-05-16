Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Британский фрегат сопроводил российский противолодочный корабль в проливе Ла-Манш

Дата:
Представители британских ВМС сообщили, что их фрегат осуществил сопровождение противолодочного корабля России в районе Ла-Манша. Указывается, что росс

Представители британских ВМС сообщили, что их фрегат осуществил сопровождение противолодочного корабля России в районе Ла-Манша.

Указывается, что российское судно возвращалось в порт приписки, идя со стороны Средиземного моря. Представители ВМФ РФ ранее отметили, что корабль «Североморск» достиг всех поставленных перед ним целей в Атлантическом океане и теперь направляется в Североморск.

Элли Поллард, командир британского фрегата, сообщила, что военно-морские силы Великобритании готовы в любой момент отреагировать на возникновение зарубежных кораблей в области интересов ее страны.

Новости по теме:

  1. Лера Кудрявцева откровенно рассказала о «прелестях» разницы в возрасте
  2. В Екатеринбурге суд арестовал 21 участника несанкционированной акции протеста
  3. Экс-супруг Анастасии Волочковой живет с молодой телеведущей

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Пранкеры Вован и Лексус подшутили над спецпредставителем США по Венесуэле

На видео сняли пролет самолета С-130 в метре от голов военнослужащих

Надежда Савченко из СИЗО опубликовала предвыборный ролик

Стрелка часов Судного дня все еще показывает две минуты до конца света

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках