Британский аферист 15 лет находился в бегах, пока его не арестовали на испанском курорте

Недавно на испанском курорте Коста-дель-Соль был арестован мошенник из Великобритании, который наживался на пожилых людях и инвалидах. Он находился в бегах около 15 последних лет.

66-летний Кристофер Вудхед из британского города Хаддерсфилда в основном «охотился» на уязвимых и пожилых людей, обманывая их в сфере строительства. Благодаря своим мошенническим схемам он смог украсть у людей около 1,6 миллиона евро (почти 117 миллионов рублей).

Будучи задержанным полицией в Сан-Педро, йоркширцу теперь грозит тюремное заключение сроком на шесть лет за преступления, совершенные им в Лидсе.

Выбранный для этого дела судья назвал Вудхеда «аморальным мошенником», так как он был признан виновным в обмане дюжины клиентов соглашаясь выполнить для них строительные работы, которые он в итоге так и не осуществил.

В СМИ отмечают, что преступник исчез в 2004 году, предварительно сняв со счетов своих фирм все украденные деньги. Правоохранительные органы сразу предположили, что он переехал либо в Канаду, либо в Испанию.

Представитель Национальной полиции Испании заявил следующее: «Кристофер Вудхед был официально объявлен в розыск в 2008 году, и, по утверждениям потерпевших, он совершил с десяток преступлений в Великобритании, когда руководил несколькими фирмами, которые продавали продукцию другим строительным компаниям.

«Мошенничество заключалось во взимании платы за трудовые услуги, которые в итоги не исполнялись.

«Он также перенаправил наличные в другую компанию путем фиктивной поставки материалов и создания поддельных счетов.

«Он использовал полученный доход для собственной выгоды, например, на оплату своего отпуска и выплату алиментов своей бывшей жене».

Вудхед был задержан во вторник на улице Мануэль Кантос в Сан-Педро.