Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Издание Daily Mail опубликовало статью, в которой рассказывается о сопровождении великобританскими истребителями ВВС российских самолётов над Балтийским морем.

Публикация была воспринята читателями большей частью негативно. Пользователи недоумевают — зачем Великобритании проводить какие-либо операции на Балтике, расположенной так далеко — на расстоянии в 1500 миль от их страны. Некоторые иронично заметили, что таким образом Англия показывает себя как часть НАТО, другие предположили, что она защищает свою территорию в Эстонии, которой было предложено самим перехватывать самолёты. Также возмущённые читатели напомнили, что русские самолёты совершенно законно летают в международном пространстве.

По официальному заявлению Минобороны Великобритании, их истребители были несколько раз подняты с баз Эстонии для сопровождения российских самолётов. Как подчёркивается в сообщении, вылеты были проведены профессионально и с соблюдением мер безопасности.