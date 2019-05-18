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Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

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Издание Daily Mail опубликовало статью, в которой рассказывается о сопровождении великобританскими истребителями ВВС российских самолётов над Балтийск

Издание Daily Mail опубликовало статью, в которой рассказывается о сопровождении великобританскими истребителями ВВС российских самолётов над Балтийским морем.

Публикация была воспринята читателями большей частью негативно. Пользователи недоумевают — зачем Великобритании проводить какие-либо операции на Балтике, расположенной так далеко — на расстоянии в 1500 миль от их страны. Некоторые иронично заметили, что таким образом Англия показывает себя как часть НАТО, другие предположили, что она защищает свою территорию в Эстонии, которой было предложено самим перехватывать самолёты. Также возмущённые читатели напомнили, что русские самолёты совершенно законно летают в международном пространстве.

По официальному заявлению Минобороны Великобритании, их истребители были несколько раз подняты с баз Эстонии для сопровождения российских самолётов. Как подчёркивается в сообщении, вылеты были проведены профессионально и с соблюдением мер безопасности.

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