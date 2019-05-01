Британские СМИ восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Росгвардия недавно провела среди своих сотрудниц всероссийский конкурс красоты «Краса Росгвардии», фотографии финалисток будут напечатаны в следующем года в ведомственном календаре. Победительницей стала Анна Храмцова, прапорщик из Екатеринбурга, а всего участие приняли более тысячи конкурсанток.

Ряд британских СМИ, в их числе такие издания, как The Sun, Daily Mail, Daily Mirror, опубликовали фотографии участниц. Жители островного государства высоко оценили российских военнослужащих, наградив их восторженными комментариями.

Большинство припомнило, что во всей Европе русские женщины всегда были известны благодаря своей красоте. Было высказано мнение, что глава РФ Владимир Путин уважает их и доверяет таким опасным и экзотичным женщинам-снайперам. А другие сравнили их со своими британскими коллегами не в пользу последних, удостоившихся характеристики «грузных женщин».