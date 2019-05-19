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Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

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Появившаяся два дня назад на сайте Change.org петиция о пересъёмке заключительного сезона «Игры престолов» набрала рекордное число подписей

Появившаяся два дня назад на сайте Change.org петиция о пересъёмке заключительного сезона «Игры престолов» набрала рекордное число подписей — на 12 часов ночи 19 мая по московскому времени её подписало уже более миллиона человек.

Причиной для петиции послужила некомпетентность режиссёров, не сумевших самостоятельно, без первоисточника, придумать достойную концовку сериала. Сезон был серьёзно раскритикован поклонниками, выражающих недовольство скучным и нединамичным сюжетом, нелогичностью поведения персонажей и скомканным закрытием сюжетных линий. Отмечается, что заключительный сезон не оправдывает затраченных на него финансов и времени.

Поклонники признают, что петиция вряд ли на что-либо повлияет, но, по крайней мере, они могут выразить таким образом своё мнение.

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