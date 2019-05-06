Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Стало известно, что военная российская авиабаза Хмеймим, расположенная в Сирии, была обстреляна боевиками. Информацию об этом сообщил Виктор Купчишин, занимающий пост главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Данное заявление было сделано в ходе брифинга, прошедшего 6 апреля.

Как сообщил Купчишин, попытки обстрела совершались в утреннее и вечернее время. По его словам, обстрел велся с территории населенного пункта Завия, находящегося под контролем группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещены на территории в РФ). Обе атаки были отражены ПВО. В результате обстрела разрушений и пострадавших нет.

Сообщается, что всего по территории авиабазы было выпущено 36 реактивных снарядов, которые управлялись с помощью беспилотных летательных аппаратов. Виктор Купчишин сообщил, что зафиксированы обострение обстановки с Сирии и рост числа боевых действий со стороны боевиков в идлибской зоне деэслокации.