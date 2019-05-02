Астрономы обнаружили на Титане огромную ледяную стену

Исследователи космического пространства смогли найти на Титане, спутнике Сатурна, гигантскую стену, состоящую из коренных пород, которые насыщены льдом.

Согласно представленной информации данное «сооружение» в длину превышает 6,3 тысячи километров и медленно рушится. По мнению Кейтлин Гриффит, ведущего автора соответствующей научной работы, в стене может оказаться органика, запертая во льдах тысячи лет назад. На это указывают активные ледяные вулканы.

Исследование Титана значительно затруднено его плотной атмосферой, из-за чего астрономы использовали инфракрасный спектрометр, чтобы изучить поверхность спутника. Анализ объекта показал, что лед хоть и сгруппировался в тропических широтах неравномерно, однако произошло это явно не случайно.