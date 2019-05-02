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Астрономы обнаружили на Титане огромную ледяную стену

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Исследователи космического пространства смогли найти на Титане, спутнике Сатурна, гигантскую стену, состоящую из коренных пород, которые насыщены льдо

Исследователи космического пространства смогли найти на Титане, спутнике Сатурна, гигантскую стену, состоящую из коренных пород, которые насыщены льдом.

Согласно представленной информации данное «сооружение» в длину превышает 6,3 тысячи километров и медленно рушится. По мнению Кейтлин Гриффит, ведущего автора соответствующей научной работы, в стене может оказаться органика, запертая во льдах тысячи лет назад. На это указывают активные ледяные вулканы.

Исследование Титана значительно затруднено его плотной атмосферой, из-за чего астрономы использовали инфракрасный спектрометр, чтобы изучить поверхность спутника. Анализ объекта показал, что лед хоть и сгруппировался в тропических широтах неравномерно, однако произошло это явно не случайно.

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