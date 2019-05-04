Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Астролог предсказал судьбу Зеленского на посту президента Украины

Дата:
Об недавно избранном президенте Украины Владимире Зеленском было совершено предсказание украинским астрологом Владом Россом. Информацию о будущем он р

Об недавно избранном президенте Украины Владимире Зеленском было совершено предсказание украинским астрологом Владом Россом. Информацию о будущем он разместил на странице в Facebook.

В пятницу, 3 мая, Верховной Радой Украины была выбрана и зарегистрирована дата об инаугурации Владимира Зеленского. Событие назначили на воскресенье, 19 мая. Согласно словам пророчества астролога, если приведение к присяге свершится в заявленный день, то Зеленского свергнут с недавно обретённого им поста президента.

Росс сообщил, что готов рассчитать более подходящую дату и «королевскую минуту для поднятия булавы», но сядет за расчёты только при одном условии: после личной просьбы штаба новоизбранного президента Украины.

Новости по теме:

  1. Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов
  2. Основатель LinguaLeo зарезал сестру
  3. Трамп согласился с Путиным о неприемлемости вмешательства в дела Венесуэлы

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

СМИ: Трамп сообщил Путину об обеспокоенности из-за нового оружия РФ

Немецкие СМИ увидели в учениях «Восток-2018» сигнал всему миру

Ольга Серябкина обнажилась ради обложки сольного альбома

Власти США собираются оштрафовать Facebook на 5 млрд долларов

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках