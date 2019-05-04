Астролог предсказал судьбу Зеленского на посту президента Украины

Об недавно избранном президенте Украины Владимире Зеленском было совершено предсказание украинским астрологом Владом Россом. Информацию о будущем он разместил на странице в Facebook.

В пятницу, 3 мая, Верховной Радой Украины была выбрана и зарегистрирована дата об инаугурации Владимира Зеленского. Событие назначили на воскресенье, 19 мая. Согласно словам пророчества астролога, если приведение к присяге свершится в заявленный день, то Зеленского свергнут с недавно обретённого им поста президента.

Росс сообщил, что готов рассчитать более подходящую дату и «королевскую минуту для поднятия булавы», но сядет за расчёты только при одном условии: после личной просьбы штаба новоизбранного президента Украины.