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В ФОКУСЕ

Анна Седокова показала «беременный» живот

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Певица Анна Седокова недавно опубликовала ряд фотографий и видеозаписей, демонстрирующими её фигуру. Вскоре после этого она засветилась с «неидеа

Певица Анна Седокова недавно опубликовала ряд фотографий и видеозаписей, демонстрирующими её фигуру. Вскоре после этого она засветилась с «неидеальными» формами, снятыми тайком.

Артистка не стала опровергать сделанные снимки и сообщила, что у неё действительно есть целлюлит, которого она не стесняется. Впрочем, многие поклонники не смогли его найти даже после признания Анны.

Недавно певица выложила очередной видеоролик, в котором позирует в купальнике и с юмором показывает свою фигуру. В один момент у Седоковой плоский живот, который спустя мгновение она сильно надувает, из-за чего создаётся ощущение, что она вновь беременна. Через несколько секунд у неё вновь идеальный пресс. Фокус был повторён в позе на боку, при этом Анна вела себя соответственно — обхватив живот руками и поглаживая его.

Поклонники к шутке Седоковой отнеслись добродушно и начали проявлять фантазию, придумывая оригинальную подпись к видео.

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