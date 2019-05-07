Андрей Малахов заступился за победившую в шоу «Голос. Дети» дочь Алсу

Скандал, возникший после победы дочери Алсу Микаэллы Абрамовой в финале конкурса «Голос.Дети» продолжается уже вторую неделю.

Девочка вместе с матерью подверглась травле и критике как со стороны поклонников передачи, так и от некоторых звёзд отечественного шоу-бизнеса. Первый канал тем временем организовал проверку итогов голосования.

Но многие звёзды выступили и в защиту Микаэллы, в их числе Андрей Малахов. В своей публикации телеведущий признаёт, что результаты голосования выглядят слишком странно, и надеется, что руководство телеканала сумеет во всём разобраться. Также Малахов отмечает, что реакция его коллег и простых зрителей на победу Микаэллы его неприятно удивила — он напомнил, что девочке недавно исполнилось всего 11 лет, в том, что она родилась в известной семье, нет её вины, и ни один ребёнок не заслуживает того отношения, с которым она в итоге столкнулась.