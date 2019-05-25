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Анастасия Волочкова предстала в неожиданно благородном образе

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Анастасия Волочкова часто подвергается нападкам и, чтобы оградить себя от негатива, ещё в феврале запретила комментирование к фотографиям, выложенным

Анастасия Волочкова часто подвергается нападкам и, чтобы оградить себя от негатива, ещё в феврале запретила комментирование к фотографиям, выложенным в Instagram.

Однако иногда ей всё же интересно послушать мнение поклонников, и она открывает комментарии. Так произошло и с недавним фото балерины, где она предстала в весьма неожиданном для себя образе. Вместо уже привычных подписчикам снимков в купальниках, со шпагатом, или рекламных постов Волочкова опубликовала нежную фотографию, где у неё лёгкий макияж и безупречная причёска.

Некоторые подписчики не смогли поверить, что кадр сделан недавно — настолько вид Анастасии отличается от того, что они привыкли видеть. Образ пришёлся по вкусу всем — и поклонникам балерины, и критикам, которых всё-таки немало. В комментариях они сообщили, что наконец-то Волочкова стала выглядеть, как настоящая женщина и балерина — утончённо и элегантно.

 

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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