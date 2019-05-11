Американец запечатлел на видео ожесточенную схватку медведей у себя во дворе

Американец смог запечатлеть на камеру битву между двумя большими медведями, произошедшую прямо во дворе его дома. Впоследствии ролик был размещен на «Ютубе».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как два медведя встали на задние лапы и начали кусать друг на друга, не обращая ни малейшего внимания на владельца коттеджа. Вскоре мужчина поспешил возвратиться в дом, так как звери подошли прямиком к его крыльцу.

Позднее житель США дал интервью интернет-изданию NJ.com, в котором отметил, что сильно удивился, увидев неподалеку от своего жилища опасных хищников. Он уверен, что медведи бились за самку, которая стояла неподалеку. Драка длилась не больше двух минут, однако после нее на земле остались следы крови и клочки шерсти.