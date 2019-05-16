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Алёна Водонаева показала себя без макияжа и с беспорядком на голове

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Телеведущая Алена Водонаева любит общаться с поклонниками и высказывать своё мнение по самым разнообразным вопросам. В день она может опубликовать даж

Телеведущая Алена Водонаева любит общаться с поклонниками и высказывать своё мнение по самым разнообразным вопросам. В день она может опубликовать даже пару десятков stories.

При этом звезда не всегда появляется «при параде», с идеальной причёской и макияжем. Не так давно она поделилась историей о своём коте, принимая ванну. В кадре она была со взлохмаченными волосами, собранными в пучок, и с раскрасневшейся от воды кожей. По её словам, она не сразу заметила, в каком виде предстала перед поклонниками.

В похожем виде — без макияжа, со спутанными волосами она высказалась по поводу инцидента, связанного с постройкой храма в Екатеринбурге. Водонаева подтвердила, что на тот момент недавно проснулась и читала новости про ситуацию с храмом. Уже вечером она выложила ещё один пост по теме, сообщив, что её веру во Всевышнего подобные стычки не пошатнут, но отношением РПЦ, заявляющих о законности постройки и упёршихся в строительство храма на месте сквера, она крайне недовольна.

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