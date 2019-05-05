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Альварес одолел Джейкобса и стал обладателем трех чемпионских поясов

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Сауль Альварес, боксер из Мексики, смог одолеть американца Дэниеля Джейкобса и тем самым стал обладателем сразу трех чемпионских поясов по версиям WBA

Сауль Альварес, боксер из Мексики, смог одолеть американца Дэниеля Джейкобса и тем самым стал обладателем сразу трех чемпионских поясов по версиям WBA, WBC и IBF.

Поединок между боксерами состоялся в ночь на 5 мая в городе Лас-Вегас. Мексиканцу не удалось нокаутировать своего соперника, но при этом он разгромил его единогласным решением трех судий. Эта победа для Альвареса стала уже 52-й по счету. За свою профессиональную карьеру он потерпел всего одно поражение.

После проведенного боя уроженец Мексики заявил, что готов к любым вызовам, поэтому вполне может согласиться на проведение еще одного поединка с Геннадием Головкиным, боксером из Казахстана.

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