Александр Шлеменко нокаутировал Андраде Вискарди

В главной схватке турнира RCC 6, который прошел в российском городе Челябинск, состоялся бой между россиянином Александром Шлеменко и бразильцем Вискарди Андраде.

С первых минут раунда Вискарди взял инициативу в свои руки и в прямом смысле набросился на Александра. Бразилец нанес шквал ударов, которые приходились прямо в цель. Но благодаря знаменитой выносливости и стойкости Александра, российскому бойцу удалось выстоять первый раунд.

Во время перерыва между раундами, Александру Шлеменко удалось восстановиться. Второй раунд начался под диктовку Александра и полностью ушел в копилку российского спортсмена.

Третий раунд оказался завершающим. Александр Шлеменко нанес удачную комбинацию, после чего бразилец упал на пол и судья сразу же остановил бой.