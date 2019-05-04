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Александр Шлеменко нокаутировал Андраде Вискарди

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В главной схватке турнира RCC 6, который прошел в российском городе Челябинск, состоялся бой между россиянином Александром Шлеменко и бразильцем Виска

В главной схватке турнира RCC 6, который прошел в российском городе Челябинск, состоялся бой между россиянином Александром Шлеменко и бразильцем Вискарди Андраде.

С первых минут раунда Вискарди взял инициативу в свои руки и в прямом смысле набросился на Александра. Бразилец нанес шквал ударов, которые приходились прямо в цель. Но благодаря знаменитой выносливости и стойкости Александра, российскому бойцу удалось выстоять первый раунд.

Во время перерыва между раундами, Александру Шлеменко удалось восстановиться. Второй раунд начался под диктовку Александра и полностью ушел в копилку российского спортсмена.

Третий раунд оказался завершающим. Александр Шлеменко нанес удачную комбинацию, после чего бразилец упал на пол и судья сразу же остановил бой.

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