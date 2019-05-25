Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте

Среди гостей, посетивших Каннский кинофестиваль, была замечена Альбина Джанабаева. Как сообщается, она посетила мероприятие как посол от платёжной системы Mastercard.

На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства. Алое платье Альбины эффектно облегало её фигуру и отличалось нескромным декольте, выставляющем напоказ её грудь. Пройти мимо такого наряда, не сделав несколько фотографий, журналисты себе не позволили.

Образ Джанабаевой был высокого оценён поклонниками. Альбину сравнили с бутоном розы и назвали её утончённой и изысканной. Было припомнено, что во время своего нахождения в составе группы «ВИА Гра», певица считалась одной из самых красивых и сексуальных артисток, и замечено, что, несмотря на возраст в 40 лет, она несёт это звание и сейчас.