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Звезда Playboy Мария Лиман призналась, что готовится стать мамой

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Модель мужского журнала Playboy Мария Ливан ошарашила своих подписчиков Instagram-аккаунта новостью о том, что собирается остепениться и стать матерью

Модель мужского журнала Playboy Мария Ливан ошарашила своих подписчиков Instagram-аккаунта новостью о том, что собирается остепениться и стать матерью.

Кроме постоянного участия в откровенных фотосессиях, Мария пробует себя в кинокарьере, а также участвует в съёмках передачи «Comedy Club». Подавляющее большинство её поклонников составляют мужчины, которых она радует частыми снимками с демонстрацией своей идеальной фигуры в различных позах. Поэтому неожиданное заявление стало для них сильным ударом, и они тут же бросились убеждать Марию, что не желают с ней прощаться, а материнство не может помешать ей продолжать быть фотомоделью.

С другой стороны, подобный прецедент уже был — девушка пообещала перестать сниматься в случае проигрыша сборной России на Чемпионате мира в 2018 году. Однако она не выполнила обещания, а потому и в этот раз её слова являются, скорее всего, провокацией.

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