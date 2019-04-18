Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет

В возрасте 16-ти лет неожиданно умерла британская актриса, звезда телеканала BBC, Майя-Лесия Нэйлор.

По сообщению источника, девушка скончалась ещё 7 апреля, но о произошедшем трагическом событии стало известно только недавно. Причины смерти в столь юном возрасте не разглашаются.

BBC выразил соболезнования в связи со смертью Нэйлор, упомянув, что она была любимицей телекомпании и чрезвычайно талантливой актрисой, которая кроме того прекрасно танцевала и пела.

Наиболее широкую известность Майя-Лесия получилась после съёмок в фильме «Облачный атлас». Также на её счету такие картины, как «Красный код» и «Индекс Зеро». Кроме этого, она снималась в сериалах «Красиво жить не запретишь» и «Отель Тати».