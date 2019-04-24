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Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

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В эфире телеканала ZIK член команды Владимира Зеленского, советник по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин порекомендовал своему лидеру не уча

В эфире телеканала ZIK член команды Владимира Зеленского, советник по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин порекомендовал своему лидеру не участвовать в переговорах с Путиным, не имея свидетелей с третьей стороны.

Свой совет бывший сотрудник Министерства обороны Украины обосновал недоверием к российскому президенту. Он скептически относится к идее того, что Путин может и будет что-то им гарантировать. Словам президента РФ стоит верить лишь в том случае, если к переговорам будут привлечены представители «мощных» западных стран, в присутствии которых Путин не сможет играться в свои игры.

Под мощными странами Апаршин подразумевает США, Великобританию, Германию и Францию.

Также он заявил, что категорически против переговоров с представителями ДНР и ЛНР, поскольку считает, что Украине непозволительно общаться с такими людьми.

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