Зеленский заявил о готовности распустить Верховную раду после победы на выборах

Во время беседы с представителями прессы Владимир Зеленский, участник президентской гонки на Украине, допустил возможность роспуска Верховной рады при победе на выборах.

Однако украинский шоумен при этом отметил, что существуют определенные ограничения в плане законодательства, поэтому он может не успеть осуществить роспуск парламента до следующих выборов. Зеленский добавил, что не станет ради этого изменять законы страны, хоть и понимает, что может попасть в ситуацию, когда Рада окажется полностью ему неподконтрольной.

Кандидат в президенты также заявил, что Петр Порошенко, текущий лидер Украины, вряд ли сможет создать крупную партию и стать лидером оппозиции в случае проигрыша. По мнению Зеленского, его оппонент сейчас находится в оппозиции к собственному народу, поэтому лучшее, что он может сделать – это просто уйти из политики.